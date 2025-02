Ilrestodelcarlino.it - Tamberi papà, pronto al salto più importante: “Emozione indescrivibile”. Il tenerissimo video annuncio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 18 febbraio 2025 - Gianmarcodiventerà. L'più atteso arriva da lui stesso e dalla moglie Chiara Bontempi, su Instagram. Con undolcissimo, in bianco e nero, con la coppia intenta a scambiarsi romantiche effusioni: un bacio sulla pancia di lei, e la prima ecografia. "Un'. - scrive Gimbo su Instagram - A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre". L'attesa notizia arriva in un periodo positivo per, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha annunciato la sua presenza alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028. Un campione dentro e fuori la pista di atletica Gianmarcoha saputo distinguersi nel panorama sportivo italiano e internazionale, diventando campione olimpico a Tokyo 2020 e campione mondiale a Budapest nel 2023.