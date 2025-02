361magazine.com - Tamberi diventa papà: l’annuncio

su InstagramDopo aver reso noto dal palco di Sanremo che continuerà la carriera agonistica fino a Los Angeles, Gianmarcoha dato oggi un altro annuncio, questa volta su Instagram.Lui e la moglie, Chiara Bontempi e Gianmarcodiventeranno per la prima volta genitori. Sui social hanno scritto: «Un’emozione indescrivibile. A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre»,I due sono legati insieme da anni e si sono sposati nel 2022 con una cerimonia a Villa Imperiale a Pesaro. In diverse occasioni,non ha mai perso occasione per ringraziare la moglie del sostegno di questi anni.A Sanremo, in una conferenza stampa aveva parlato proprio della famiglia.«Quando parlavo di voler andare avanti aveva un’altra luce (Chiara, ndr) era molto più propensa per questo tipo di scelta perché sa quanto fosse importante per me non chiudere la carriera con quello che è successo a Parigi.