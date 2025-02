Ilfoglio.it - Tajani: "Marina Berlusconi è un'imprenditrice, dice quello che vuole"

? "È unalibera di direche, giustamente". Antoniorisponde così ai giornalisti, che alla Camera gli chiedono cosa ne pensa delle riflessioni che la presidente di Fininvest ha affidato ieri a questo giornale, dall’Europa a Trump, dall’Ucraina all’immigrazione, dalla tassazione delle big tech fino ai matrimoni gay e al fine vita. Come abbiamo raccontato oggi, l'intervista della primogenita di Silvioha acceso un dibattito all'interno del centrodestra e soprattutto dentro a Forza Italia, con i deputati e senatori azzurri che hanno espresso affinità con i punti di vista di. In tanti l’hanno vista come un “una bussola da seguire” o “un manifesto liberale concreto e di grandissimo respiro”. Per qualcuno anche qualcosa di più: un monito per Antonioa tenere dritta la barra liberale ed europeista del partito davanti alle sfide che la nuova amministrazione americana guidata da Donald Trump pone all’Europa.