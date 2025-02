Lidentita.it - Tajani liquida il summit all’Eliseo. Von der Leyen vede Kellogg. Al via l’incontro Usa-Russia a Riad

Emmanuel Macron ha fatto cilecca. Il colpo di coda questa volta non gli è riuscito. È stato “un incontro interlocutorio, uno scambio di idee tra alcuni leader europei, non c’erano tutti i 27. Si è discusso di difesa e credo che sia giusto continuare a discutere perché non è un vertice risolutivo”. Intervenendo questa mattina .il. Von der. Al viaUsa-L'Identità.