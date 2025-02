Imolaoggi.it - Tajani: ‘a Riad solo un pourparler tra americani e russi’

L’incontro in corso atra il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, è “untrae russi. Non c’è nessun negoziato operativo sulla questione Ucraina, perché non si può fare un trattato senza ucraini e senza europei, questo è ovvio”. Lo afferma il ministro.