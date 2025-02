Pisatoday.it - Taglio alberi a Coltano: l'Università incontra gli ambientalisti

Leggi su Pisatoday.it

L’di Pisa ha invitato il Comitato DifesaPisa, il Comitato Permanente per la Difesae l’associazione Città Ecologica ad un confronto per esporre e per chiarire la propria posizione sugli interventi di gestione forestale svolti a, interventi che nei giorni scorsi.