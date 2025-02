Inter-news.it - Tacchinardi spiega: «Inter, i cambi non hanno aiutato. Calhanoglu fatica»

Alessio, ex giocatore della Juventus, in diretta su Pressing ieri sera, ha parlato della vittoria della Juventus ai danni dell’. Questa la sua analisi. SENZA FAME – Archiviata la batosta contro la Juventus,ha parlato negli studi di Pressing, toccando vari argomenti, fra cui anche la prestazione deludente dell’. Queste sono state le sue parole: «La Juventus ha meritato la vittoria, l’ha cercata con insistenza. Potrebbe essere la svolta per loro, nel secondo tempovinto grazie all’intensità. L’, nelle ultime cinque partite, ha totalizzato solo 7 punti: vince con difficoltà e poi ha subito la pesante sconfitta contro la Fiorentina. Inon sono riusciti a dare la giusta spinta, e se i giocatori chiave non sono al massimo, ci sono dei problemi.