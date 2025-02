Juventusnews24.com - Tacchinardi rivela: «Si è vista una Juve intensa contro l’Inter. Ecco chi ha dato una grande mano a Motta», poi l’elogio al giocatore bianconero

di RedazionentusNews24ha parlato ai microfoni di TMW Radio sul derby d’Italia trantus e Inter.le sue impressioniAlessioha parlato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà. Nell’analisi fornita dall’ex centrocampista dellac’è il derby d’Italia, vinto dalla Vecchia Signora.le sue parole.PAROLE – «Sicuramente Kolo Muani hauna, ma lì davanti è decisivo, super-efficace. E’ unacquisto. Mi è piaciuta l’esultanza rabbiosa del tecnico, come il secondo tempo della. Speravo in unacoraggiosa, dopo un primo tempo brutto poi si è messa a posto e poi ho visto lache piace a me,, determinata, cattiva. Sul gol si vede la cattiveria. Si vede che questa squadra ha un’anima e con qualche vittoria in più può prendere autostima.