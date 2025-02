Abruzzo24ore.tv - Sventata banda di ladri d'auto al Megalò: cinque denunciati

Chieti -individui, tra cui due minorenni, sono stati fermati nel parcheggio del centro commercialedi Chieti mentre pianificavano furti di veicoli, trovati in possesso di strumenti per lo scasso. Nel fine settimana, i Carabinieri di Chieti hanno intensificato i controlli nel parcheggio del centro commerciale, a seguito di una serie di furti dimobili registrati recentemente nella zona. Durante queste operazioni, hanno notatopersone con atteggiamenti sospetti che si aggiravano tra leparcheggiate. I sospetti, originari di San Severo (Foggia) e di età compresa tra i 16 e i 22 anni, sono stati fermati mentre salivano a bordo di un'a noleggio. La perquisizione del veicolo ha portato al ritrovamento di chiavi codificate, una centralina modificata e telecomandi utilizzati per il furto di veicoli, in particolare utilitarie.