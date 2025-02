Oasport.it - Superbike, Italia e Gran Bretagna le nazioni con più piloti nel Mondiale 2025

Prosegue il conto alla rovescia in vista del, che scatterà ufficialmente questo weekend a Phillip Island con il primo dei dodici appuntamenti previsti nel corso della stagione. Si preannuncia un campionato a forti tinte azzurre, anche se l’uomo da battere per il titolo resta il turco campione in carica della BMW Toprak Razgatlioglu.L’è infatti la nazione più rappresentata in griglia al pari dellacon sei centauri: Nicolò Bulega (team ufficiale Ducati), Danilo Petrucci (team Barni Ducati), Yari Montella (team Barni Ducati), Andrea Iannone team Go Eleven Ducati), Axel Bassani (Bimota) e Andrea Locatelli (Yamaha).I britannici iscritti alla massima categoria riservata alle derivate di serie sono invece Alex Lowes, Jonathan Rea, Scott Redding, Ryan Vickers, Sam Lowes e Tarran Mackenzie.