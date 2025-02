Quifinanza.it - Sun68, tra innovazione e inclusività

è un brand che si è distinto grazie a un design originale e innovativo che si ispira a una quotidianità che mette al centro le persone, con un’attenzione puntuale alla qualità dei materiali e cura dei dettagli, il brand nasce in Veneto nel 2005 per volontà di Enrico Spinazzé un imprenditore visionario con le idee ben chiare, nello specifico è stato capace d’intuire che il mercato in quel preciso momento stesse vivendo un vuoto a livello di stile e di prodotto, proprio per questo motivo decise di creare un marchio che mettesse al centro della quotidianità la vita delle persone.è figlio, di 2 elementi fondamentali che nella loro interpretazione più profonda e narrativa diventano parte integrante del marchio stesso, il Sole che domina tutto dal centro del nostro Universo e il 68 che come anno ha segnato il periodo più ribelle, rivoluzionario e ricco di cambiamenti del precedente secolo.