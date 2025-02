Metropolitanmagazine.it - Sul sito ufficiale di Lady Gaga appaiono frasi estratte dal nuovo album “Mayehm”

continua a lanciare indizi sull’imminente ed attesissima uscita di Mayhem: sull’home page delsono apparsedelcomposte da lettere nere galleggianti su uno sfondo arancioneCliccando e trascinando il cursore sullo schermo,un gruppo di lettere casuali, seguiti dache lampeggiano brevemente prima di scomparire. Si leggonocome: “Choke on the fame and hope it gets your high”, I’m the perfect celebrity.”, “I’ll burn a hole right through your eyes,” “Tap on my vein suck on my blood diamond.”. Il prossimo lavoro in studio della popstar sarà disponibile dal 7 marzo., ledelsulDie With A Smile è stato il singolo apripista: lanciato nel mese di agosto 2024 ha visto collaborare per la prima voltacon Bruno Mars e come la stessa ha annunciato in diverse interviste, il brano avrà “Un parte fondamentale nel”.