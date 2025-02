Tpi.it - Sudafrica: ucciso Muhsin Hendricks, il primo imam al mondo ad essersi dichiarato gay

Ilalpubblicamente gay,, è statosabato 15 febbraio 2025 in pieno giorno a colpi di arma da fuoco a Cape Town, in, in un potenziale crimine d’odio. Sul caso del 57ennenella località di Bethelsdorp, sta indagando la polizia provinciale del Capo Orientale, che per il momento non ha ancora individuato né il movente né i responsabili.“e un autista erano a bordo di un VW TRoc color oro in Haley Place, Extension 24, Bethelsdorp quando un Hilux double cab color argento si è fermato davanti a loro e gli ha impedito di ripartire”, si legge in una nota diramata dalle autoritàne, che ricostruisce l’accaduto sulla base delle riprese di alcune videocamere di sorveglianza presenti sul posto. “Due sospetti non identificati sono scesi dal veicolo a volto coperto e hanno iniziato a sparare più colpi contro l’auto (della vittima, ndr).