Sudafrica ucciso il primo imam dichiaratamente gay al mondo in un agguato in auto il killer si avvicina al finestrino e spara - VIDEO

Sudafrica, ucciso il primo imam dichiaratamente gay al mondo in un agguato in auto, il killer si avvicina al finestrino e spara

Muhsin Hendricks gestiva una moschea come rifugio sicuro per gay e altri musulmani emarginatiMuhsin Hendricks, considerato ilgay al. L'uomo è morto in unsabato 15 febbraio 2025 vicino alla città meridionale di Gqeberha, in. L'