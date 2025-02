Bergamonews.it - Successo di UniBg nelle prestigiose “Marie Curie Postdoctoral Fellowships”

Bergamo.dell’Università degli Studi di Bergamo nel programma: cinque ricercatori hanno avuto approvata la loro proposta di ricerca, sviluppata in collaborazione con docenti dell’Ateneo che saranno loro supervisori durante l’attività, nell’ambito del programma finanziato dalla Commissione europea, uno dei più competitivi e scientificamente prestigiosi.Nel bando 2024, su oltre 10.000 candidature presentate, sono stati 1.700 i progetti selezionati, provenienti da tutta Europa. Tra questi vi sono quelli presentati da cinque ricercatori che, insieme a docenti dell’Università degli studi di Bergamo, hanno partecipato a un programma interno per lo sviluppo della ricerca internazionale di eccellenza dell’Ateneo. L’Università ha infatti lanciato, nell’ultimo anno, un programma per identificare i giovani di talento e i potenziali supervisori, motivandoli a ingaggiarsi nei programmi europei di ricerca di eccellenza.