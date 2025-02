News.robadadonne.it - Su Instagram arriva il pulsante “non mi piace”. Se non lo vedi, ecco perché

Dopo la possibilità di mettere fino a 20 immagini nel proprio carosello fotografico,un altro aggiornamento di, per ora disponibile solo per un numero limitato di utenti.Il social network darà infatti la possibilità di mettere “non mi” ai commenti sgraditi; si tratta di un upgrade attualmente in fase di sperimentazione, che sarà però diverso dai like cui generalmente siamo abituati. Visibile accanto a ogni post o Reel, darà la possibilità agli utenti di esprimere la propria disapprovazione, che tuttavia non sarà resa pubblica, così come privato resterà il numero dei “non mi” ricevuti dal singolo contenuto. Le segnalazioni, di fatto, serviranno solo a limitare la visualizzazione dei commenti poco graditi o rilevanti, spostandoli più in basso. Vi raccomandiamo.