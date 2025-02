Secoloditalia.it - Stupri e rapine: un autore su due è straniero. Quei numeri nudi e crudi che imbarazzano gli “accoglioni”

Leggi su Secoloditalia.it

Non ditelo agli “”, ma quasi un reato violento su due è commesso da stranieri: i paladini dell’accoglienza senza filtri, gli ideologi delle risorse che non vedono l’ora di pagarci le pensioni, potrebbero venire turbati dai dati del Viminale. Aride cifre che non mentono. La statistica del 2024 parla infatti chiaro. Su un totale di 822.801 persone arrestate o denunciate nel 2024, il 34,72% sono stranieri. Alla luce del fatto che gli immigrati rappresentano appena il 9% della popolazione italiana il dato balza agli occhi. Ma non è il più grave. Stranieri il 52% dei rapinatori e il 44% degli stupratoriInfatti, se si vanno a scorporare i, emergono statistiche sorprendenti. tra le persone arrestate o denunciate per omicidio volontario gli stranieri sono il 23,8% mentre per tentato omicidio sono il 35,73%.