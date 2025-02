Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia, minacce e sassi su Rajae all’ex Snia di Varedo

Questa sera alal’inviatatornadi(Monza), uno stabilimento dismesso che un tempo produceva viscosa e che ora si è trasformato in un crocevia di spaccio, criminalità e violenza.La, stasera un nuovo servizio didiDopo il servizio del tg satirico trasmesso il 5 novembre 2024, il presidente dei City Angels, Mario Furlan, ha segnalato all‘inviata la presenza di una ragazza molto fragile che versa in gravi condizioni., tornata sul posto per rintracciarla, è stata però accolta con lanci die oggetti (tra cui una padella) provenienti dall’alto della palazzina. “Io ti spacco la faccia!“, ha urlato uno degli aggressori all’inviata. E un altro, brandendo una bottiglia di vetro tra le mani, ha intimato alla troupe di andarsene.