Striscia La Notizia, l'inchiesta di Max Laudadio sulle "dark kitchen"

Questa sera ala, Maxsi occupa delle “” (o “cucine fantasma”), ovvero strutture che preparano cibo sia per ristoranti, che nelle app sono solo virtuali, sia per ristoranti fisici che non riescono a soddisfare tutti gli ordini.Stasera ALa, un servizioUtilizzando un gancio, l’inviato riesce a documentare le condizioni di una “” all’interno di un capannone industriale a Milano. Le immagini mostrano gli spazi minuscoli nei quali si lavora. Inoltre, grazie all’aiuto di un rider, vengono mostrate le immagini di un’altra “cucina fantasma“. All’interno ci sono circa una ventina di tablet: ognuno corrisponde a un ristorante.allora si domanda come è possibile che in un’unica, piccola cucina siano serviti più di venti ristoranti all’insaputa di chi ordina, creando un grave rischio di contaminazione degli alimenti.