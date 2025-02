Ilrestodelcarlino.it - Strisce blu in centro, Lega all’attacco: "Garantire i posti gratuiti adeguati"

un adeguato numero di posteggi, come previsto dal Codice della strada". È quanto chiede al Comune il leghista Daniele Marchetti, tornato a criticare la Giunta sul nuovo piano sosta e, in particolare, sull’aumento dei parcheggi a pagamento figlio dell’arrivo delleblu in zone prima non destinate alle auto come il mercato ortofrutticolo e vicino alla stazione ferroviaria. "Tra gli aumenti che colpiscono Irpef, Irap, ticket sui farmaci, bollo auto (annunciati nei giorni scorsi dalla Regione, ndr) e trasporto pubblico locale, la ciliegina sulla torta, a livello comunale, è rappresentata dall’incremento esponenziale dei parcheggi a pagamento", osserva Marchetti. E rilancia: "Capisco che per il Partito democratico i cittadini siano dei limoni da spremere, ma qui si sta davvero oltrepassando il limite".