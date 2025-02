Amica.it - Stratificati una sull’altro, mettono in luce il potenziale creativo del layering

Leggi su Amica.it

Indossare la pelliccia sopra il trench? Si può, anzi è consigliabile. Se la parte più dura della stagione invernale sono le sue temperature rigide, il lato positivo è che a questo inconveniente si può facilmente rimediare grazie a come ci si veste. Non stiamo parlando di infagottarsi con piumini oversize e giacche da neve, bensì di giocare con il. Di cosa si tratta? Della stratificazione di più capi, compresi alcuni che normalmente non indosseremmo nello stesso look, fatta all’insegna di un’armonia estetica piacevole e cool allo stesso tempo. E che non tralascia nemmeno il loro aspetto funzionale.Un po’ il concetto di vestirsi a strati ma qua non si parla di cambi di temperature improvvisi nella stessa giornata.