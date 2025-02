Ilrestodelcarlino.it - Strade alluvionate, via libera ai progetti di ripristino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Viadella Giunta aiesecutivi per gli interventi di sistemazione di duedanneggiate dalle alluvioni del 2023. I lavori, contenuti nell’elenco stilato da Area Blu, riguardano le vie Cardinala (nella Bassa) e via Tiro a Segno (Lungofiume Santerno). Nel primo caso, a bilancio ci sono 450mila euro (fondi Pnnr arrivati tramite la struttura commissariale) per rifacimento della strada e ricostruzione del ponticello all’incrocio con via Chiesa di Spazzate. Per quanto riguarda invece via Tiro Segno, si parla di un investimento di 150mila euro (in arrivo da Roma) per risagomatura e pulizia di banchine e fossati di scolo laterali,dei cordoli di delimitazione laterale e dell’asfalto, e rifacimento della segnaletica orizzontale. Ieri in commissione consiliare è stata esaminata la dedi aggiornamento del perimetro del territorio urbanizzato.