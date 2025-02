Ilrestodelcarlino.it - Stop ai punti nascita periferici in Emilia Romagna: cosa cambia

Bologna, 18 febbraio 2025 – Idelle zone di montagna, ma anche in quelle più ’periferiche’ non saranno tenuti aperti: non ci sono le sufficienti condizioni di sicurezza per le donne e i bambini. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi, durante l’audizione in Commissione Politiche per la salute e sociali, che si è tenuta ieri mattina: “Tenere aperti idove non c’è un sufficiente numero di parti è un rischio per le donne e i bambini. Su questo non transigeremo”. Parole che hanno provocato una reazione immediata da parte delle opposizioni che hanno ricordato come l’ex governatore Stefano Bonaccini “avesse messo la riapertura deinelle zone periferiche al centro della sua campagna elettorale nel 2020 per quanto riguarda la sanità – ricorda la capogruppo FdI, Marta Evangelisti –.