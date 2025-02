Sololaroma.it - Sticker antisemita a Parma-Roma, Lotito: “Se lo avessero fatto i laziali un cataclisma”

che può sorridere per i risultati che sta ottenendo in questo nuovo anno, al netto di un’eliminazione dalla Coppa Italia dolorosa più per il modo che per il risultato in se. Aè arrivata la terza vittoria consecutiva in trasferta in campionato, nonché il nono risultato utile consecutivo, per una squadra che sta mantenendo lo stesso ritmo del Napoli in questo periodo. Tutto molto bello e squadra concentrata sulla sfida al Porto di giovedì, ma il successo in terra emiliana ha lasciato strascichi extra campo di cui non vorremmo mai parlare.Sulla vetrata dello Stadio Tardini, nel settore ospiti, è comparso unoche raffigurava la stella di David vicino allo stemma della Lazio, con anche la scritta “peggior nemico”. Non solo, perché durante a partita è stata esposta anche una sciarpa giallorossa con scritto “marcia ancora”, un chiaro riferimento alla Marcia sulla capitale organizzata dal Partito Nazionale Fascista nel 1922.