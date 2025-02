Stephen Amell parla del ruolo di Oliver Queen in Arrow di The CW e dell’onere di interpretare il ruolo di protagonista

Leggi su Cinefilos.it

deldiindi The CW ediildiripercorre il periodo in cui ha interpretatonella seriedella CW e l’impatto che il personaggio della DC ha avuto sulla sua vita.è andata in onda per otto stagioni su The CW e ha dato il via a un ampio franchise che comprende altre sette serie TV e un enorme multiverso che si collega a innumerevoli film e spettacoli DC.è stata una serie così influente che il suo franchise ha preso in prestito il nome: l’verse. Mentre l’diha appeso arco e frecce al chiodo molto prima della conclusione dell’verse,è tornato in vita in Crisis on Infinite Earths per un’ultima avventura insieme ai suoi compagni supereroi e vigilanti.