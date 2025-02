Sport.periodicodaily.com - Steaua Bucarest-Paok Salonicco: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League 2024/2025. I rumeni partono dal vantaggio di misura ottenuto all’andata, ma i greci sono intenzionati a giocarsela.si giocherà giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 18.45 presso l’Arena Nationala.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rumeni devono difendere il successo dell’andata per approdare agli ottavi. La squadra di Charalambous, primi nel proprio campionato, hanno chiuso la fase a girone unico di Europa League all’11esimo posto con 14 punti, frutto di 4 vittorie, due pareggi e due sconfitte.Avendo perso la gara d’andata, i greci hanno intenzione di sovvertire il risultato di svantaggio. Il cammino nella fase a girone unico di Europa League della squadra di Lucescu è stato deludente, con appena 10 punti e la qualificazione ai playoff arrivata soltanto per una migliore differenza reti.