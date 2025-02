Dilei.it - Stasera tutto è possibile da Rai 2 a Rai 1: Stefano De Martino inarrestabile

Deè l’uomo Rai del momento. Il grande successo ottenuto con Affari tuoi non ha lasciato indifferente la tv di Stato, pronta a puntare ancora di più sul giovane conduttore di Torre Annunziata. E in attesa di ammirarlo al Festival di Sanremo (pare ci sia una clausola a riguardo nel suo contratto quadriennale), l’ex marito di Belen Rodriguez potrebbe avere più spazi su Rai 1, già dalla puntata finale di, il divertente show che conduce ogni martedì sera su Rai2.Desi sposta su Rai 1 conpotrebbe spostarsi presto su Rai 1. A farlo sapere Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, all’Ansa. Lo show condotto daDedal 2019, e in onda ogni martedì sera su Rai 2, potrebbe sbarcare sulla rete ammiraglia Rai nella serata finale.