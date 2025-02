Stasera C' è Cattelansu Rai 2 al via stasera con Olly vincitore di Sanremo 2025 | tutti gli ospiti

Movieplayer.it - Stasera C'è Cattelan...su Rai 2 al via stasera con Olly, vincitore di Sanremo 2025: tutti gli ospiti

Al via questa sera la quinta edizione del late show di Rai 2 condotto da Alessandro Cattelan. Eccoglie le novità che ci aspettano. La scrivania di Alessandro Cattelan si sta già scaldando:infatti, martedì 18 febbraio, torna il suo late night show,C'è Cattelan.su Rai2. L'appuntamento è in seconda serata, alla conclusione diTutto è possibile.C'è Cattelan.su Rai 2: glie le novità Al rientro su Rai 2 dopo l'esperienza del DopoFestival, Cattelan riparte proprio dal Festival. Ospite della trasmissione infatti, sarà, fresco di vittoria della 75esima edizione del Festival di, vero nome Federico Olivieri, ha conquistato il primo posto all'Ariston con il brano Balorda Nostalgia, battendo per un soffio il secondo classificato, Lucio .