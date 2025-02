Startup e innovazione | a Bruxelles il primo incontro della task force europea per una politica comune

Leggi su Ildenaro.it

Si è svolto ieri aildell’“and Scaleup Forum”, voluto dalla Commissioneper delineare una strategia unitaria a supporto dellee scaleup europee. L’iniziativa – promossa dalla Commissaria per le, la Ricerca e l’Ekaterina Zaharieva – mira a colmare il divario innovativo tra l’Unionee i suoi competitor globali, rafforzando la competitività del continente.L’ha riunito 30 esperti del settore, tra imprenditori, investitori e rappresentanti di incubatori e acceleratori, selezionati per garantire un equilibrio geografico, settoriale e di genere. Tra questi, 5 italiani: Luigi Amati, presidente di Business Angel Europe, Alberto Onetti, presidente di Mind the Bridge, Jacopo Losso, direttore generale di EBAN, Enrico Noseda, Chief Innovation Advisor di Cariplo Factory e Danila De Stefano, CEO e Founder di Unobravo, unica donna italiana al Forum, la cui partecipazione è stata supportata da associazioni come GammaDonna e InnovUp, attive nella valorizzazione dell’imprenditoria innovativa e femminile.