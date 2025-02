Oasport.it - Startlist individuale maschile Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Mercoledì 19 febbraio proseguiranno a Lenzerheide, in Svizzera, i di: alle ore 15.05 si terrà la settima gara della rassegna iridata, ovvero la 20 km, e l'Italia potrà schierare quattro atleti al via.I tecnici azzurri hanno deciso di teneri fuori dal quartetto italiano Daniele Cappellari: saranno al via Lukas Hofer col pettorale numero 18, proprio davanti ad Elia Zeni, in gara col 19, poi Tommaso Giacomel, col 54, e Didier Bionaz, col 64. La diretta tv della 20 km dei di sarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta sarà a cura di Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.