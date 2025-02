Oasport.it - Startlist cronometro UAE Tour 2025: orari, ordine di partenza, tv, streaming

L’UAEè cominciato ieri con il bellissimo successo in volata di Jonathan Milan che si è guadagnato la prima maglia rossa della corsa emiratina. Il giorno dopo arriva però subito una tappa fondamentale ai fini della classifica generale: unaindividuale da 12.2 chilometri che può subito spostare qualcosa anche tra i big.Non ci saranno particolari insidie nel percorso, essendo 12.2 chilometri cone arrivo a Al Hudayriyat Island e stradoni molto ampi che consentiranno agli specialisti di sviluppare velocità straordinarie.Il favorito principale sarà il britannico Joshua Tarling, specialista delle prove contro il tempo, ma occhio a Tadej Pogacar che vuole dare già un segnale ben preciso a tutti i suoi avversari. Tanti gli specialisti delleche possono far bene come l’australiano Jay Vine, lo svizzero Stefan Bissegger, il danese Johan Price-Pejtersen, il giovane australiano Finn Fisher-Black.