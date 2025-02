Nerdpool.it - Star Comics presenta RE CERVIN: un viaggio epico ed emozionante alla ricerca di ricordi perduti per un futuro di pace

Arriverà il 25 febbraio in fumetteria, libreria, store online e in digitale il primo volume di RE, il manga dark fantasy scritto e disegnato dal talentuoso Kosuke Hamada. I lettori hanno avuto un assaggio del numero uno già lo scorso dicembre, grazie all’albetto gratuito disponibile nelle fumetterie aderentiFreeWeek e, finalmente, a fine mese potranno continuare la lettura e immergersi completamente in questa straordinaria avventura fantasy oscura e meravigliosamente disegnata.La storia segue le vicende di un padre e una figlia che, nonostante le avversità e la perdita di memoria, sono uniti da un legame indissolubile e ddella speranza, in un mondo che sembra avvicinarsifine dei suoi giorni. La principessa Arsinoe stringe un patto con una divinità per fermare la devastazione di un drago, sacrificando iche ha di suo padre.