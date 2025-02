Nerdpool.it - Star Comics – Genshin Impact: arrivano gli art book, il compendio perfetto per tutti i fan della saga

Leggi su Nerdpool.it

è uno dei videogiochi di maggior successo degli ultimi anni. Sin dal suo lancio il 28 settembre 2020, il titolo ha riscosso il favore del pubblico, che si è appassionato al fantastico universo creato da Hoyoverse. Si tratta di un gioco action RPG, open world e free to play, ambientato nel fantastico mondo di Teyvat. Con un parco personaggi incredibilmente ricco, ognuno con le proprie capacità peculiari, ini giocatori vestono i panni di un viaggiatore proveniente da un altro mondo, che si imbarca in un’avventura alla ricerca di un familiare perduto da tempo, alla scopertaverità su Teyvat e su sé stesso. Per permettere ai tantissimi fan italiani di scoprirei segreti dietro questo magico viaggio,ha deciso di portare in Italia i due artufficiali di, che celebrano il mondo di Hoyoverse fino alla versione 1.