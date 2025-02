Stangata Lautaro Martinez prova tv | il verdetto

Leggi su Sportface.it

Oltre il danno la beffa. Perquella contro la Juventus è stata una serataccia sotto tutti gli aspetti e il toro non l’ha certo nascosto, immortalato dalle videocamere curiose di DAZN. Non si può dire che l’Inter abbia giocato male all’Allianz Arena, almeno non nel primo tempo. Ha sprecato tanto, però, portando all’inevitabilefinale che al triplice fischio ha regalato la vittoria alla Juventus di un Thiago Motta sempre in discussione. Se da un lato c’era Dusan Vlahovic relegato in panchina, dall’altroè riuscito a sprecare tante occasioni, alcune più semplici di altre, facendo pertanto infuriare i tifosi sugli spalti.Non c’è solo lui nel banco degli imputati, sia chiaro, perché anche Inzaghi non l’ha passata poi tanto liscia e qualche fischio se lo è beccato persino lui, artefice dell’ultimo scudetto.