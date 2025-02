Anteprima24.it - Stadio Partenio, concessione ed uso: parola al Consiglio Comunale

Tempo di lettura: 2 minutiTorna a riunirsi ildi Avellino e all’ordine del giorno c’è la proposta di delibera di giuntariguardante loLombardi.Nel dettaglio l’Assise che si riunirà in prima convocazione domani, mercoledì 19 febbraio alle ore 15:30 dovranno essere votati gli indirizzi per laed uso dell’impianto sportivoLombardi.Il caso ieri è stato portato all’attenzione della Commissionebilancio anche perchè l’opposizione consiliare chiede di rivedere i crtiteri per laall’ultilizzo dell’impianto di proprietà. Il Presidente Nicola Giordano ha sottolineato come impianto potrà essere dato in locazione solo per due anni, poiché eventuali lavori di manutenzione straordinaria non sarebbero coperti.