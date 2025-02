Internews24.com - Squalifica Lautaro, Viviano duro: «La costituzione dice una cosa, io ho più bestemmie che…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionenon usa giri di parole sulle presunte espressioni blasfeme del Toro post Juventus Inter, il retroscena e le paroleIl derby d’Italia tra Juventus ed Inter porta con sé, come di consueto, diverse riflessioni e ragionamenti sulla partita così come diverse polemiche sui singoli episodi. Tra questi rientrano le possibili e presuntepronunciate daMartinez nel post gara. Il Toro è stato infatti catturato dalle telecamere in un momento di rabbia al triplice fischio con, a detta di molti, delle espressioni blasfeme pronunciate dall’argentino. Così Emiliano, su TV Play, si è espresso sull’argomento e la possibiledella punta (che difficilmente però potrebbe arrivare in caso di prove effettive con tanto di audio sull’accaduto).