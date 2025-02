Tvplay.it - Squalifica Lautaro Martinez, verdetto definitivo: la reazione dell’Inter

Arrivato in queste ore ilin merito alla possibiledi, apparso furioso al termine del match con la Juventus.Il danno e, poi, la possibile beffa. Al termine della sconfitta patita per mano della Juventus (impostasi grazie alla rete siglata da Francisco Conceicao) avevano fatto molto scalpore le immagini che ritraevanofurioso per l’esito del match. Il capitano argentino, subito dopo il fischio finale, si era lasciato ad andare un particolare e prolungato sfogo verbale che, in molti, hanno associato alla bestemmia. Il caso è stato valutato e, nella giornata odierna, è arrivato il: la– TvPlay.it (LaPresse)Il centravanti non verràto. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, non esiste alcun tipo di audio che inchioderebbe il giocatore.