Squalifica Lautaro Martinez | la decisione ufficiale

Ultimo aggiornamento 18 Febbraio 2025 17:29 di Giancarlo Spinazzola, è arrivata ladel giudice sportivoè stato senza dubbio il protagonista nell’ultimo turno di campionato. E non certo in un’accezione positiva, anzi. Il centravanti argentino non ha certo disputato la sua miglior partita da quando veste il nerazzurro. Ha sbagliato una clamorosa occasione quando il risultato era ancorato sullo 0-0 e non è riuscito a spingere i suoi verso una vittoria che sarebbe stata fondamentale, visto il sorpasso in classifica ai danni del Napoli poi non avvenuto.Come se non bastasse, l’attaccante si è reso protagonista anche nel postgara. Furioso per il ko della sua Inter, ha sbraitato senza un domani, con le telecamere di Dazn che l’hanno inquadrato mentre proferiva una espressione blasfema, o presunta tale.