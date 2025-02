Calciomercato.it - Squalifica Lautaro Martinez: arriva la notizia inaspettata prima Napoli-Inter

Il capitano e bomber nerazzurro è finito nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta dei campioni d’Italia sul campo della JuventusCosa succede a? Stagione altalenante per il capitano dell’, che è rimasto all’asciutto anche nel big match di campionato perso contro la Juventus.(LaPresse) – Calciomercato.itQuattro partite senza squilli per l’attaccante argentino, che già nel corso della stagione aveva attraversato un lungo periodo di crisi senza trovare la via della rete.però era riuscito a sbloccarsi e a ritornare ai suoi standard, trascinando l’tra campionato e coppa.di perdere nuovamente smalto e brillantezza, come certificato dal Derby d’Italia di domenica nella tana della Juve. Notte da dimenticare per il ‘Toro’ all’Allianz Stadium, tra occasioni fallite e nervosismo.