Squadra al lavoro. Rientra pure Ciofi

Niente riposo,al, c’è da preparare subito il prossimo impegno di campionato, sabato in trasferta. I bianconeri hanno ripreso già ieri mattina gli allenamenti in vista della gara di sabato, si gioca ancora alle 17.15, allo stadio Zini di Cremona contro i grigiorossi di Giovanni Stroppa. Regolarmente in gruppo Matteo Francesconi, uscito sul finire del primo tempo domenica contro il Pisa, per un colpo al capo. Il centrocampista classe 2004 domenica sera si è sottoposto ad accertamenti clinici, come da protocollo nei casi di infortuni che riguardano la testa, che hanno dato esito negativo. Contro la Cremonese Francesconi sarà quindi tra i disponibili così come Michele Mignani ritroverà anche Giacomo Calò che ha scontato le tre giornate di squalifica in seguito al rosso incassato contro il Bari per una gomitata rifilata al centrocampista biancorosso Benali.