Spray al peperoncino in classe | individuato è alunno della scuola

Rovigo, 18 febbraio 2025 – Il responsabile dell’increscioso fatto è stato denunciato. Si tratta di un sedicenne, residente nella provincia di Rovigo, il quale nella mattinata lunedì 10 febbraio alle 8.30 circa, si è introdotto nellaprima N dell’istituto superiore Ipsia ‘Marchesini’ in viale Alfieri di Rovigo per poi spruzzare delloalverso gli alunni presenti. In quel preciso momento in aula c’erano circa 10 giovani, provocando loro un’irritazione agli occhi e difficoltà respiratoria. Sul posto anche il personale del Suem118 per la necessaria assistenza agli alunni colpiti dallourticante. La fuga e il fermo del giovane Immediatamente dopo l’utilizzo dello, il ragazzo, con il volto parzialmente coperto da un passamontagna, è scappato facendo perdere le proprie tracce.