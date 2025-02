.com - Sportivi più pagati del 2024: domina Ronaldo, ma c’è anche Sinner

(Adnkronos) – Chi sono glipiùdel? La speciale classifica, stilata da Sportico, rivela i guadagni da capogiro di alcuni degli atleti più importanti a livello mondiale. Calcio, basket, ma non solo. Are, per il secondo anno consecutivo, è Cristiano, campione portoghese oggi all’Al Nassr. Proprio il trasferimento in Arabia Saudita dell’ex attaccante, tra le altre, della Juventus gli è valso il trono di sportivo più pagato: nelCR7 ha guadagnato infatti circa 260 milioni di dollari, oltre 249 milioni di euro. Di questi 215 provengono direttamente dal suo faraonico ingaggio all’Al Nassr, mentre gli altri 45 da sponsorizzazioni e partnership commerciali. Al secondo posto c’è Steph Curry, stella Nba. Il playmaker di Golden State ha guadagnato oltre 153 milioni nell’ultimo anno, di cui 53 sono statidal suo club, mentre i restanti100 dagli sponsor.