Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 18 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

18, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sui tanti tornei di tennis di scena questa settimana. A Doha Matteo Berrettini sarà atteso dal difficilissimo primo turno contro il serbo Novak Djokovic, giocatore che il romano non ha mai battuto. In tabellone anche Luca Nardi, opposto al cinese Zhizhen Zhang. A Dubai vi sarà anche l’esordio di Jasmine Paolini, lei che l’anno scorso aveva trionfato in questo evento. Prima partita anche per i doppi Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini, con la toscana quindi impegnata in due circostanze quest’. Da non dimenticare il primo turno di Luciano Darderi a Rio de Janeiro.