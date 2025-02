Quotidiano.net - Spesa sanitaria famiglie in crescita, Italia quinta in Ue: di 40 miliardi quasi il 40% finisce in prestazioni inutili

Roma, 18 febbraio 2025 – Cresce ladellee nel 2023 supera i 40di euro, con un incremento del 26,8% in 10 anni, tra il 2012 e il 2022. L’aumento della“out-of-pocket” è anche effetto delle crescenti difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale, ma non rappresenta, da sola, un indicatore affidabile per valutare le mancate tutele pubbliche, sia perché circa il 40% riguardaa basso valore, sia perché è frenata dall’incapacità didellee dalla rinuncia aper reali bisogni di salute. Di conseguenza, l’ipotesi ventilata dalla politica di ridurre laout-of-pocket semplicemente aumentando quella intermediata da fondi sanitari e assicurazioni non appare realistica. È quanto emerge dal Report dell’osservatorio Gimbe sullaprivata innel 2023, commissionato dall’Osservatorio Nazionale Welfare & Salute (ONWS) e presentato oggi al Cnel.