Ilgiorno.it - Spari in panetteria: preso il figlio del titolare. Era a Porta Genova, voleva costituirsi

Milano, 18 febbraio 2025 – Raffaele Mascia è stato intercettato dalla polizia poco dopo le 20 di ieri a, una delle zone che ha sempre frequentato con più assiduità, almeno stando ai controlli che risultano nelle banche dati delle forze dell’ordine. Non a caso, gli investigatori della Questura stavano monitorando con estrema attenzione proprio quella porzione di territorio, convinti che il ventunenne si fosse rifugiato in un’area della città che ben conosceva. Quando è stato fermato, il ragazzo non ha opposto resistenza: stando a quanto risulta, avevala decisione di, anche perché era braccato da 48 ore.to in Questura Il giovane, principale sospettato dell’omicidio avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato nelladel padre, è statoto in Questura per essere sentito dal pm Carlo Enea Parodi e dagli specialisti della Mobile guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Balsamo.