Sparatoria in panetteria la moglie del fornaio | Perché colpire così? Ma al ragazzo direi di chiarire tutto

Milano, 18 febbraio 2025 – “Questa storia mi sembra una follia. Faccio fatica a credere che la ricostruzione sia quella diffusa dai media:sparare a due persone, davanti a una testimone, e poi andare via come se nulla fosse, in una strada in cui tutti lo conoscono? Non arriviamo a conclusioni prima che la verità sia stata accertata”. A parlare è ladel gestore delladi piazzale Gambara, dove sabato sera un uomo è stato ucciso a colpi di pistola e un altro è stato ferito. La polizia intanto ha rintracciato ieri poco dopo le 20 il figlio ventunenne del panettiere, rimasto irreperibile per oltre 48 ore, portandolo in Questura per interrogarlo. Lei è stata in, sabato? “Sì. Non è mia abitudine ma quel pomeriggio ero andata insieme a mia figlia e al mio nipotino.