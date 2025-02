Tg24.sky.it - Sparatoria in panetteria a Milano, arrestato il figlio del gestore

Sono ad una svolta le indagini della Squadra Mobile disull'omicidio di Ivan Disar, ucraino di 49 anni, ucciso a colpi di pistola in unadi piazzale Gambara anel tardo pomeriggio di sabato e sul ferimento di Pavel Kioresko, 26 anni, anche lui raggiunto dai colpi ma che non è in pericolo di vita. Ildel panettiere è stato fermato come possibile autore della. All'origine dell'omicidio e del ferimento sembra esserci stata una banale lite all'interno della-pasticceria dove si trovava anche un'amica dei due ucraini che è rimasta illesa. L'uomo avrebbe impugnato una pistola calibro 38 e avrebbe sparato indistintamente ai due ucraini. Ildel panettiere inizialmente aveva fatto perdere le sue tracce. Il ferito non è ancora stato interrogato: nella notte tra il 15 e il 16 febbraio ha subito un intervento chirurgico per estrargli dal petto un proiettile e soltanto quando si sarà ripreso potrà essere ascoltato dagli agenti.