Liberoquotidiano.it - "Sospeso per tre mesi? I casi sono due...": Zverev sfregia Jannik Sinner, l'ultimo affronto

Alla fine la toppa si è rivelata peggiore del buco e, da quandoha patteggiato con la Wada una sospensione di treper il caso Clostebol, tutto il mondo del tennis ha cominciato a storcere il naso. Compreso Alexander, n.2 al mondo e battuto proprio dal campione italiano nell'ultima finale degli Australian Open in tre set. In un'intervista rilasciata a Clay alla vigilia dell'ATP 500 di Rio de Janeiro, il tedesco è stato glaciale: “Per me, si deve decidere se è effettivamente colpa sua oppure no. È una situazione strana. Tutta la questione è stata molto lunga: all'inizio è stato assolto, ma poi la WADA ha voluto riguardare meglio questo caso. Secondo me, duele opzioni. La prima è il caso in cui non hai colpe e, di conseguenza, non dovresti proprio essereo punito.