Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli, il nuovo colpo arriva dalla Premier: ha già collezionato 6 gol e 3 assist!

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Notizie – Il club azzurro starebbe pensando ad unper rinforzare la rosa. L’obiettivo milita attualmente inLeague. La stagione delprosegue al meglio, anche se il club azzurro starebbe già lavorando alla prossima stagione. Il progetto partenopeo è partito con l’arrivo di Antonio Conte, il quale proverà a trionfare già al primo anno. Gli azzurri sono in piena corsa Scudetto, anche se il gruppo non è molto profondo. A tal proposito, il DS Manna starebbe lavorando per colmare alcune lacune in vista della nuova annata. Infatti, sarebbe già stato scelto l’obiettivo della società.Mitoma nel mirino del: lascerà il Brighton!Ilè pronto ad intervenire sul mercato nei prossimi mesi. La sessione invernale non ha sorriso al club azzurro, motivo per il quale la società proverà a rifarsi in estate.