Ilfattoquotidiano.it - “Sono tornata vergine, l’intervento di vaginoplastica è andato”: l’annuncio di Michelle Comi

“Intervento(emoticon del cuore ndr)v3rgine”.ha annunciato così, urbi et orbi, il suo ritorno alla verginità su Instagram. La celebre influencer e regina di Onlyfans, ha voluto far sapere ai suoi follower chechirurgico dia buon fine.Nelle foto postate si vede la ragazza ancora mezza addormentata dall’anestesia sul tavolo operatorio e in sottofondo c’è già il brano di Olly, Balorda Nostalgia, vincitore di Sanremo 2025. “Nonostante io non ne abbia mai parlato, per me è una cosa molto importante. Uno dei miei più grandi rimpianti è che la mia prima volta è successo tutto con troppa superficialità e questo è qualcosa che non riesco a perdonarmi. E me ne pento perché avrei voluto un qualcosa di speciale, di unico”, aveva ricordato di recente la, che già aveva reso virale anche la colletta per potersi rifare il seno.